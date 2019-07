Pour les équipes belges, le Tour se prolonge dans l’euphorie. À l’ombre (!) des arènes de Nîmes, Caleb Ewan a enlevé une deuxième victoire personnelle, la troisième de sa formation Lotto-Soudal. Depuis l’Antiquité, qui a marqué énormément la ville et sa région où les vestiges romains sont légion, le crocodile est, avec un palmier, l’emblème de la cité et le surnom des clubs de foot et de hand locaux.









