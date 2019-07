Il ne reste que six étapes pour arriver à Paris. Le Français conservera-il son maillot jaune ou non ? Voici les raisons qui font pencher la balance dans un sens ou l’autre.

Julian Alaphilippe va-t-il gagner le Tour ? Jusqu’où peut-il tenir ? Quand va-t-il craquer ? Au fur et à mesure que le nombre d’étapes diminue et que l’on se rapproche de Paris, les questions se font plus nombreuses mais les réponses restent difficiles à donner, ou contradictoires. À chacun de se faire son opinion dans un Tour qui se révèle le plus passionnant depuis de très nombreuses années. En grande partie grâce au coureur français de Deceuninck-Quick Step.