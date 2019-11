Le fils de Sven a dominé le Championnat d'Europe des juniors.

Les Néerlandais ont encore majoritairement dominé les Championnats d’Europe, ce dimanche, en Italie. Avec l’incontournable Mathieu van der Poel qui s’est imposé chez les hommes élite, malgré la belle résistance d’Eli Iserbyt. Mais aussi avec le triomphe de Yara Kastelijn chez les dames élites et celui de Ceylin Del Carmen Alvarado (chez les dames espoirs) ou encore avec le succès de Pieterse Puck chez les dames juniores. Les Pays-Bas ont raté deux titres sur les six épreuves : celui des hommes espoirs avec le Français Mickaël Crispin qui s’est imposé. Et celui des hommes juniors, la seule catégorie dans laquelle la Belgique a décroché la médaille d’or.

