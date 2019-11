Avant d’affronter l’Ukraine avec les Cats, Julie Allemand aura vécu 48 h de folie !

C’est avec des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la tête que Julie Allemand a débarqué ce mercredi matin à Zaventem en provenance directe du Texas via Londres. Une dizaine d’heures de vol au total pour faire la transition entre "la fête de Tony", dont l’emblématique no 9 a été retiré à San Antonio, et le dôme de Charleroi où l’attendaient les Cats.