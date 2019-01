De plus en plus d’Européens font leur trou au sein de la Grande Ligue.

La NBA, une ligue réservée aux Américains ? Si c’était peut-être le cas il y a quelques années, la réalité est bien différente et le Vieux Continent est en train de prendre d’assaut le pays de l’Oncle Sam.

Car si en 1986 ils n’étaient que cinq, dont l’Allemand Detlef Schrempf, on en compte désormais 70 à fouler les parquets américains ! Une incroyable évolution dont le déclic est à trouver en 1989, moment où les dirigeants US des franchises décidaient enfin de se tourner vers l’Europe pour en exploiter tout son potentiel, à commencer par les perles yougoslaves qu’étaient Drazen Petrovic et Vlade Divac.

(...)