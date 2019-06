Est-ce parce qu’il sentait progressivement le vent tourner dans ces playoffs que le coach Moors répétait après chaque revers que son équipe était la plus forte ? Une chose est certaine : si les Giants ont été la meilleure formation de la saison régulière, ce sont les Ostendais qui ont été les plus costauds en playoffs. Les plus expérimentés également car leurs bras n’ont pas tremblé dans les moments chauds. Anvers ou Ostende menés de 10 points, ce n’est pas la même chose. On en a eu un vibrant aperçu mardi à la Lotto Arena, on en a eu la confirmation éclatante jeudi à la Sleuyter Arena.

(...)