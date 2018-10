Aux États-Unis, l’importante communauté de trekkeurs et traileurs est tenue en haleine par les FTK, abréviation de Fastest Known Times, réalisés sur des sentiers de randonnées classiques. Deux des records appartiennent à un dentiste belge passionné d’ultrafond. Le 28 août dernier, Karel Sabbe, 28 ans, terminait un périple de 3.510 kilomètres (!) en 41 jours, 7 heures et 39 minutes sur l’Appalachian National Scenic Trail.

Ce sentier se situe sur la Côte Est des États-Unis et relie le Mont Springer (1.153 m), dans la forêt nationale de Chattahoochee-Oconee de l’État de Géorgie, au Mont Katahdin (1.606 m), qui se trouve dans le Maine et le parc d’État Baxter. Au total, 14 États américains sont traversés par le sentier.

Ces dernières années, des ultra-traileurs de renom comme Karl Melzer ou Scott Jurek ont détenu le record de l’Appalachian Trail. Officiellement c’est Scott Jurek que l’ultra-traileur waregemois, dentiste de profession résidant désormais à Gand, a effacé des tablettes. Nous sommes revenus avec lui sur son parcours et la préparation de ce record.

(...)