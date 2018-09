De retour au Real Madrid après une pige lyonnaise, l'attaquant doit faire oublier Cristiano Ronaldo.

S'il faut déjà des épaules solides pour enfiler la tunique du Real Madrid, certains numéros sont d'autant plus lourds à porter quand on regarde la liste des joueurs l'ayant endossé au préalable. Le 7, légende du club madrilène, en fait indéniablement partie avec Raúl et Cristiano Ronaldo qui l'ont eu coup sur coup des années durant.

Mariano Díaz ne semble en avoir cure.

