Six points en six rencontres !

Le Club Brugeois a pris congé de la Ligue des champions comme il l’avait abordée : avec les honneurs. Il mérite largement de poursuivre son parcours à l’échelon inférieur, l’Europa League, car il n’a raté aucun de ses six matchs. Il a surclassé Monaco, il a fait déjouer le Borussia Dortmund, leader toujours invaincu de la Bundesliga, et il a posé de gros problèmes à l’Atletico Madrid. Mieux encore : il vient d’aligner, dans la compétition suprême, quatre rencontres de rang sans en avoir perdu une seule et il termine sa compétition avec une différence de buts positive.

