On ne va pas se le cacher : c’est à n’y rien comprendre. Alors qu’il semblait évident que le parquet de l’Union belge avait été très (trop) sévère en proposant quatre matches de suspension à Perbet et trois à Ilaimaharitra, suite à leur exclusion à Waasland-Beveren samedi dernier, la Commission des litiges n’a pas été plus clémente avec les deux joueurs zébrés. Enfin si, un peu, puisque Jérémy Perbet a écopé de trois matches (+ 1 avec sursis) au lieu des quatre requis par le parquet.

(...)