Un des plus grands palmarès du cyclisme actuel s’apprête à tirer sa révérence. Car il ne fait plus guère de doute que Filippo Pozzato, en manque de résultats depuis plus de cinq ans, ne devrait pas poursuivre sa carrière en 2019. "Je ne me suis vraiment pas amusé ces dernières années car j’ai eu beaucoup de problèmes avec l’équipe. Quand tu ne peux pas jouer un rôle dans la course car le collectif n’est pas assez fort, c’est difficile de conserver de la motivation", concède, sans trop d’amertume, le champion d’Italie 2009.

Pour ne rien arranger, Filippo Pozzato ne se reconnaît plus vraiment dans le cyclisme moderne. "La manière dont se déroulent les courses a beaucoup changé. Il y a désormais beaucoup de stress. Avant, nous partions tranquillement. Et puis il y a beaucoup de coureurs qui n’ont pas la concentration nécessaire et qui pensent que le cyclisme professionnel n’est pas un travail." Le champion italien, qui n’a plus gagné depuis sa victoire à Plouay en 2013, a tout de même choisi de poursuivre sa carrière jusque-là, par amour pour le cyclisme. "Mes jambes sont encore bonnes mais la tête ne suit plus vraiment. Je ne parviens plus à prendre de risques et c’est difficile de gagner dans ces conditions. Après 30 ans, c’est clairement la passion qui m’a fait continuer", analyse le double vainqueur d’étape sur le Tour de France.

(...)