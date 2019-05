Wim Fissette est face à un grand défi cette année : ramener l’ex-n°1 mondiale Victoria Azarenka, aujourd’hui 52e et battue au deuxième tour à Madrid par Sloane Stephens (6-4, 2-6, 6-2), au sommet. Rencontré dans la capitale espagnole, il reconnaît que la mission est délicate, mais il y croit : à 29 ans, la double championne de l’Open d’Australie (2012, 2013) peut encore croire aux plus grandes victoires.

Est-il juste de dire que vous avez le défi le plus compliqué, mais aussi le plus excitant de la saison ?

"Totalement ! Et sans doute aussi le plus grand défi de ma carrière. Cela a été vraiment délicat jusque-là, bien plus que ce à quoi je m’attendais. Mais j’ai l’impression que nous sommes désormais sur la bonne voie. Alors, je suis ravi. Vika aime travailler, on a bossé huit semaines à l’intersaison, mais on s’attendait à un grand début et ça n’a pas été le cas du tout. Son jeu n’était pas bon, mentalement, ça n’était pas non plus la Vika que je connais, généralement confiante, croyant en elle. Là, ce n’était pas le cas. Mais l’année passée a laissé des traces car elle n’avait pas très bien joué et n’avait pas beaucoup de bonnes victoires. Sa confiance était au plus bas."

Elle n’avait pas l’habitude de perdre autant, ça a dû lui faire un choc…