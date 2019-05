© AP

TennisInterview Wawrinka retrouve son meilleur niveau: "Il faut que je continue à me battre contre moi-même" Carole Bouchard

Stan Wawrinka n’est pas loin de retrouver son meilleur niveau. Juste avant Roland Garros…



Stan Wawrinka va de mieux en mieux et ça tombe bien on est sur sa meilleure surface et Roland-Garros arrive. Vainqueur du toujours très solide Guido Pella (6-3, 6-4), il ne nie pas que ses ambitions suivent le fil de son jeu : elles sont à la hausse.



Dans quel état d’esprit êtes-vous arrivé ici à Madrid ?



"Depuis Monaco, je me suis très bien entraîné. J’ai fait la préparation qu’il fallait, physiquement et tennistiquement. Je suis arrivé ici en jouant très bien, donc dans l’ensemble je me sens très bien. Maintenant c’est une question d’enchaîner les matches. À moi d’essayer d’enchaîner ces victoires qui me manquent."



