Alison Van Uytvanck a bien l’intention de créer la surprise au prochain tour, maintenant que son compteur à New York est débloqué. Et si remporter son premier match dans le tableau principal de l’US Open avait fait sauter le verrou ? C’est ce qu’espère Alison Van Uytvanck après sa victoire du premier tour face à Vitkoria Kuzmova (6-4, 6-4) et alors qu’elle va défier la Chinoise Qiang Wang (n°18) pour une place au troisième tour.

(...)