Thierry Van Cleemput a apprécié la prestation de David Goffin, et insiste sur le fait que chaque match gagné va faire une grande différence dans ce retour à la compétition.

Le coach s’attend aussi à ce que son poulain doive gagner chèrement sa place dans le Top 30 tant la concurrence est forte.

Comment s’est passé l’avant premier tour et quel est ton sentiment après ce match ?

"Après Doha, on a du se remettre au boulot pour s’acclimater aux conditions australiennes et pour continuer à travailler car on sortait d’une période assez difficile. On a décidé de tout miser sur les sensations, de faire beaucoup d’exercices pour trouver son timing."

Vous devez être content de la prestation du jour…

(...)