Voilà cinq ans qu’il coache David Goffin. Cinq ans de voyages, d’expériences, de joies et de déceptions. Cinq ans de tranches de vie au plus haut niveau du tennis mondial. Thierry Van Cleemput défraye peu les chroniques et occupe rarement les feux de la rampe. Le Carolo de 50 ans joue pourtant un rôle essentiel dans la carrière du champion liégeois. Comme entraîneur sur le court, bien sûr, mais aussi comme guide, comme conseiller, presque comme ami. À la veille du début de la nouvelle saison, nous avons rencontré cet homme de l’ombre, passionné et passionnant.

Comment définiriez-vous votre rôle de coach de David Goffin ?

"Disons que je suis un facilitateur de performances. En réalité, ma mission est d’optimiser son potentiel. Lorsque tout va bien, évidemment. Mais aussi - et surtout - lors de périodes plus compliquées, lorsqu’il sort de blessure, lorsqu’il manque de confiance, lorsqu’il est en méforme ou fatigué. Le coach doit, en permanence, anticiper, s’adapter à la situation et essayer de trouver les meilleures solutions pour son joueur. Il doit faire preuve à la fois de sévérité et d’empathie."

(...)