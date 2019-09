Notre consultant Michel Bouhoulle analyse le cas Elise Mertens avant son quart de finale.

1 “Elle sait s’adapter”

“Elise a connu beaucoup de changements durant les deux dernières années. Entourage et fonctionnement, elle n’a jamais eu peur de tout modifier. Quand j’ai lu qu’elle avait changé son service, je n’étais pas surpris. Elle vit dans l’instabilité. Elle est capable de tout. Le service est une arme super importante. Elle a su apprivoiser très vite son nouveau mouvement. En début d’année, elle était au plus mal à Liège lors de la Fed Cup. Dix jours plus tard, elle battait Simona Halep en finale à Doha.”

(...)