Tennis Une saison au goût d’inachevé pour David Goffin Pierre Vangrootloon

Après la défaite face à Dimitrov à Paris-Bercy, l'heure est au bilan dans le clan Goffin. Un commentaire de Pierre Vangrootloon.



On l’a écrit et répété : David Goffin a connu de nombreux tumultes et tracas ces derniers mois. Entre ce coude douloureux en passant par la rupture avec son mentor Van Cleemput, le Liégeois a connu de fameux coups durs.



(...)