Un génie de 37 ans affrontait un ovni de 20 ans. Et c’est l’ovni qui a gagné (6-7, 7-6, 7-5, 7-6). Stefanos Tsitsipas est entré dans la légende en tombant son idole de jeunesse et l’idole des foules du monde entier : Roger Federer. "J’aurais pu craquer à n’importe quel moment mais j’ai tenu car je voulais absolument gagner. C’est ma force mentale qui m’a permis de m’en sortir. Roger, mon idole, est devenu mon rival. C’était juste génial. J’ai bien servi, j’ai été agressif, j’ai tenu le bras de fer et je l’ai fait travailler dur du début à la fin en tenant bien la pression."

(...)