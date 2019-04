Roland-Garros 2019 prend de plus en plus les traits d’un duel au sommet entre Rafael Nadal et Dominic Thiem même si l’année de transition nous invite à la prudence. Novak Djokovic est toujours à l’affût d’un grand coup, sans omettre la Next Gen.

L’Autrichien Thiem a frappé un grand coup en sortant Rafael Nadal à Barcelone. Fabio Fognini avait ouvert la brèche une semaine plus tôt sur le prestigieux Rocher monégasque.

Néanmoins, l’héritier de Thomas Muster présente le panel le plus complet sur la surface ocre. En 2011, il avait déjà fait parler de lui à Vienne alors qu’il n’était que 1 890e joueur à l’ATP. Ce gamin de 18 ans avait collé une raclée à la légende nationale, Thomas Muster qui tentait un come-back à 43 ans.