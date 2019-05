Il n’a jamais remporté le moindre titre en Grand Chelem. Il fait pourtant figure de favori. L’Autrichien Dominic Thiem gagnera un jour à Roland.

Dominic Thiem a pris l’habitude de monter en puissance au fil de ses apparitions à Paris. En 2014 et 2015, l’Autrichien avait calé au deuxième tour avant d’exploser en 2016 et en 2017 avec deux demi-finales. L’an passé, il poussait le bouchon jusqu’en finale où il a ramassé les balles, non sans combattre, face à Rafael Nadal.

(...)