Depuis quinze ans, le trident Nadal-Djokovic-Federer n'a laissé que des miettes à la concurrence sur terre battue. Que ce soit aux Masters 1000 de Monte-Carlo, de Madrid ou de Rome, les trois ont comme privatisé les courts jour de finale durant tout ce temps.

L'Espagnol est incontestablement l'homme du nouveau millénaire sur la surface. Mais quand on ajoute à son palmarès les trophées glanés par ses deux comparses, on en vient à ce demander l'état mental de la concurrence qui n'aura joué que les seconds rôles au mieux, les figurants au pire durant plus de dix ans.

