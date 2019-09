Présent samedi à Wavre à l’occasion du Volvo Business Trophy organisé par Hope and Spirit, Steve Darcis a disputé l’entièreté de ce tournoi convivial qui avait pour mission de réunir les boursiers de la fondation et les sponsors. Entre deux matchs, il a pris le temps de s’asseoir et de jeter un regard sur sa… future retraite. "On m’en parle de plus en plus", sourit le Liégeois, qui a enclenché le mode galère depuis deux ans. "Je comprends que vous, les journalistes, vous m’en parliez."

Steve Darcis, comment vous sentez-vous ?

(...)