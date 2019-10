Steffi Graf a achevé sa carrière alors que la Belgique découvrait le duo Henin-Clijsters. L’Allemande avait battu lors de l’édition 1999 à Wimbledon la Limbourgeoise 6-2, 6-2.

Steffi Graf est l’ambassadrice du Masters Bis, appelé WTA Elites Trophy. À Zhuhai, elle assistera aux premières loges aux derniers coups de raquette d’Elise Mertens and co. À 50 ans, le charisme de l’ancienne star du circuit WTA n’a pas pris une ride. La Lauréate de 22 levées du Grand Chelem et n°1 mondiale pendant un total de 377 semaines en a profité pour assurer la promotion d’un pays qui goûte de plus en plus au tennis.