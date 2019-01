L’Américaine a été éliminée en quarts de finale de manière assez hallucinante par Karolina Pliskova.

5-1 40-30. Voilà où le tournoi de Serena Williams s’est arrêté mercredi à Melbourne. Certes, elle allait se procurer trois autres balles de match à 5-4 sur le service de Karolina Pliskova… mais sur une jambe. Parce que trois jeux plus tôt, alors qu’elle avait totalement renversé la situation face à une Tchèque qui avait mené 6-4, 3-2 service à suivre, elle s’est sévèrement tordue la cheville gauche. Soyons honnêtes, le match jusque-là avait été d’une qualité assez médiocre et l’Américaine avait eu la joie de voir sa rivale exploser en vol sous la pression. Mais comme rien n’est jamais simple avec la star, il n’y a eu malgré la blessure évidente aucun appel au kiné, aucune demande pour un anti-inflammatoire au docteur : rien. Elle a préféré traîné sa peine et sa jambe jusqu’à la fin du match.

