Dans un monde où tout va de plus en plus vite et où la jeunesse vit au rythme du diktat de l’immédiateté sur les réseaux sociaux, les matches de tennis en cinq sets ont-ils encore du sens ?

À l’aube de Roland-Garros et des examens de philo, la question est intéressante ! Aujourd’hui, seuls les tournois du Grand Chelem ont conservé le modèle des matches en trois sets gagnants. Question de crédibilité sportive, sans doute. Mais il ne nous étonnerait pas que, tôt ou tard, ce format d’un autre temps soit à son tour sacrifié sur l’autel de la modernité, comme dans la nouvelle Coupe Davis.

(...)