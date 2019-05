Un commentaire de Thibaut Vinel.

Quand on voit David Goffin taper la balle avec Roger Federer à l’entraînement, on ne peut s’empêcher d’être nostalgique. Le David de l’entraînement rappelle celui de la fin de la saison 2017. Celui qui maîtrisait son jeu autant que ses nerfs. Celui qui produisait un jeu si millimétré qu’un géomètre pourrait venir prendre des leçons chez lui. Celui qui ne se pose aucune question et qui prend un vif plaisir à martyriser la balle.

(...)