L’histoire n’a pas vraiment défrayé les chroniques. Elle ne manque pourtant pas de piquant. Lors de son premier tour à Roland-Garros, l’Américaine Anna Tatishvili a hérité d’une amende de plus de 50 000 dollars. Jet de raquette ? Injures à l’arbitre et à l’adversaire, façon Kyrgios ? Non, pas du tout. La joueuse a simplement été pénalisée pour manque de combativité. Ou plus exactement pour avoir joué en dessous des standards professionnels requis.