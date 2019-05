Naomi Osaka est la nouvelle star incontestée et incontestable du circuit féminin, mais à Roland-Garros elle est encore une débutante. À 21 ans et en trois participations, la Japonaise a perdu deux fois au troisième tour (2016, 2018) et une fois d’entrée (2017). Son jeu construit pour les surfaces rapides a du mal à accepter la patience de l’ocre, et sa qualité de déplacement y souffre également. Mais le jeu de la n°1 mondiale est naturellement complet et il n’y a aucune raison qu’elle ne puisse pas, comme une Jennifer Capriati, faire triompher sa puissance et sa vitesse de jeu à Paris.

