Elles étaient la grosse cote avant le début du tournoi et elles ont confirmé : trois joueuses aux styles totalement différents mais qui arrivaient en grande forme sur ce Roland-Garros sans avoir la pression des favorites. Et contrairement à une partie de ces dernières, elles ont confirmé. Johanna Konta tout d’abord, poussée par ses finales à Rabat et Rome, a livré un match parfait pour écarter Donna Vekic (6-2, 6-4).

(...)