À 17 h 15, Roland-Garros sifflait la fin de la galère pour les spectateurs et les joueurs en annulant purement et simplement la journée. Depuis 11 h du matin, seuls les matchs des juniors ainsi que le tournoi des Légendes avaient pu commencer mais pas pour longtemps… À la mi-journée, une pluie tenace a commencé à tomber et malgré l’espoir entretenu en annonçant toutes les trentes minutes une possible reprise des parties et surtout un lancement des quarts de finale masculin et féminin dans les trente minutes suivantes, pas une balle n’a pu être rejouée.

