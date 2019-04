Le fébrile Nadal a un mois pour faire le plein de confiance, s'il ne veut pas se faire renverser par Dominic Thiem.

Roland-Garros démarre dans tout juste un mois. Le dimanche 26 mai lancera une quinzaine très attendue. En tennis, un mois, c'est long. La saison sur terre battue doit encore se rendre à Munich ou Estoril, à Madrid et à Rome avant de prendre la direction de Paris. En début de saison, nous attendions un duel entre Novak Djokovic qui avait retrouvé de sa superbe et Rafael Nadal qui a toujours été l'ogre de l'ocre depuis plus d'une décennie. Le Serbe connaît de plus en plus de ratés dans son moteur. Nadal étonne par un jeu fébrile sur sa surface fétiche. Il lui restera encore quelques sorties pour régler son jeu. Si Rafael Nadal devait perdre avant la finale, à qui pourrait profiter ce crime de lèse-majesté ?

(...)