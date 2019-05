Tennis Roland-Garros: Alison Van Uytvanck, la désillusion Carole Bouchard

Malgré une belle réaction, Alison Van Uytvanck a fini par sombrer dès le premier tour.



Une occasion manquée. Alison Van Uytvanck ne défiera pas Sloane Stephens, la finaliste en titre, au deuxième tour de ce Roland-Garros 2019. La Belge est totalement passée à travers de son match face à l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (6-1, 5-7, 6-2) et ce, malgré une réaction d’orgueil dans la deuxième manche. Menée 6-1, 3-1 puis 5-3, elle a enfin développé son jeu pour inverser la tendance et revenir à un set partout. On se disait alors qu’elle était lancée, mais non.



(...)