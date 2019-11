Tombé dans le groupe de la mort (Groupe Bjorn Borg) aux côtés de Novak Djokovic, Roger Federer a débuté ce tournoi de maîtres qu’il a déjà remporté à six reprises de la plus mauvaise des manières. Face à un Dominic Thiem qui l’avait déjà déstabilisé cette année à deux reprises (en finale d’Indian Wells et en quarts au Masters 1000 de Madrid), Rodger a une nouvelle fois mordu la poussière. L’Autrichien mène désormais 5-2 dans leurs confrontations. "C’était un match serré et c’est toujours particulier de battre Roger qui est une légende" , relatait avec son humilité habituelle le 5e mondial.

(...)