Roger Federer a réussi sa reprise et a toujours autant envie de jouer.

"Est-ce que j’ai envie de jouer au tennis ? Oui. Cela commence par là." Que tout le monde se rassure, Roger Federer n’a pas déjà prévu de raccrocher la raquette à la fin de la saison. D’ailleurs il ne savait même pas que c’était la dernière rumeur à la mode.

"Je ne sais pas d’où ça sort. On m’a beaucoup demandé si les JO de Tokyo étaient un objectif pour moi mais je n’ai jamais dit ça car c’est encore très loin. Je me concentre sur cette saison, et si ça continue, ça continue. Mais si ce n’est pas le cas, c’est comme ça. Je n’ai pas de nouveaux plans, il n’y a pas de révélation à faire, je suis concentré sur comment trouver ma programmation exacte pour la saison 2019. Après on verra année par année."

Ce qu’on a surtout vu dimanche à Perth, c’est que le tenant du titre ici et à Melbourne a déjà fière allure. Il n’a ainsi fait qu’une bouchée du Britannique Cameron Norrie (6-1, 6-1).

(...)