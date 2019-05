Tennis Roger Federer: "Cela fait du bien d’être un outsider" Carole Bouchard

Federer a parfaitement lancé un tournoi dont il a décidé de ne prendre que les bons côtés.



Il n’avait plus montré le bout de sa raquette à Roland-Garros depuis 2015, alors le public parisien, sevré de Roger Federer, a réservé au Suisse un accueil digne de son rang et de l’état du manque. Et la star n’a pas déçu en dominant sereinement Lorenzo Sonego (6-2, 6-4, 6-4 en 1h43). Entre le 3e mondial et le 73e, il y avait trop de classes d’écart pour qu’on assiste à une surprise. Même un débreak subi à 4-1 dans le deuxième set n’a pas fait sourciller Federer, tout comme la plus grande résistance de l’Italien dans le troisième set. Un break à 4-4 et l’affaire était bouclée.



(...)