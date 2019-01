Impuissant face à Djokovic en finale, Rafael Nadal est dans une impasse qui lui coûte cher.

Il est rarissime de voir Rafael Nadal se faire massacrer de la sorte, encore plus en finale d’un tournoi du Grand Chelem. Un seul joueur depuis le début de la carrière de l’Espagnol lui a infligé ces grands moments de solitude : Novak Djokovic. Et le Serbe vient de lui coûter un 18e titre du Grand Chelem, un Majeur de plus, tout comme un grand nombre de Masters 1000.

Rafa a trouvé le chemin face à Roger Federer assez rapidement, mais le voilà de nouveau la tête et le jeu fracassés sur le Djoker. Depuis 2011, il a de plus en plus de mal à le battre.

(...)