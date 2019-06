Jamais sans doute Rafael Nadal n’avait tant apprécié une victoire à Roland-Garros. Il a même peut-être savouré davantage ce douzième titre sur la terre battue parisienne que le premier, en 2005. Et pour cause : voici un peu plus d’un mois, le Majorquin, déprimé, se demandait même s’il serait du voyage du côté de la Porte d’Auteuil.

(...)