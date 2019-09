Tennis Rafael Nadal a tout pour dépasser Federer Thibaut Vinel

Les chiffres sont catégoriques : l’Espagnol est en route vers le titre suprême de Greatest of all time .



Qui est le GOAT ? Cette question déchire les passionnés de tennis, qui sont tous d’accord sur le nom des trois candidats sur le podium : Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Quand il faut placer ce trio dans le bon ordre, les tensions montent.



(...)