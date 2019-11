Thibaut Vinel et Pierre Vangrootloon

Thibaut Vinel et Pierre Vangrootloon

Thibaut Vinel et Pierre Vangrootloon

La blessure de l'ancienne n°1 mondiale va différer son retour et laisse entendre que son corps n'est pas prêt. De quoi relancer le débat sur ce come-back.

Thibaut Vinel en est convaincu: "Oui, elle va réussir"

"Le sport, et certainement le tennis, est une affaire de mental. Une bonne résistance à la pression mène vers les plus grands titres à condition d’avoir une bonne base physique, technique et tactique. (...)