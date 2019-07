Pour la troisième fois de suite, Serena Williams a raté l’occasion d’égaler le record de 24 titres du Grand Chelem de Margaret Court. Et ce qui est le plus grave pour elle : pour la troisième fois de suite c’est en grande partie parce qu’elle est totalement passée au travers de son match. Battue 6-2, 6-2 en 56 minutes par Simona Halep, l’ex n°1 mondiale a expédié 26 fautes directes et accumulé bourdes et mauvais choix. Face à une adversaire en grande forme et doté d’une énorme couverture de terrain, c’était mission impossible.

(...)