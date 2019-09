On se demande ce que Justine a, dans son for intérieur, réellement pensé du retour aux affaires de Kim Clijsters.Son post sur sa page officielle Facebook est sibyllin. Elle souhaite, bien sûr, beaucoup de succès à son ancienne adversaire. Mais elle ajoute qu’un come-back après tant d’années loin du circuit et trois enfants représente un énorme challenge.

(...)