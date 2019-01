L’année 2018 restera mémorable pour Philippe Dehaes, le Belge qui a placé sa joueuse dans le top 10 mondial. Après la saison WTA, il était revenu en Belgique durant 3 semaines en novembre où il a pris le temps de recharger ses batteries avant d’attaquer la préparation hivernale avec Daria Kasatkina pendant 4 semaines à Barcelone.

Entre les 42 avions et les 330 jours passés loin des siens, le coach à succès a goûté aux plaisirs simples du quotidien. "Avant d’être coach, je suis père de famille et mari", confie-t-il. "J’ai trois femmes à la maison dont mes deux filles de 8 et 10 ans. J’ai profité des 3 semaines en Belgique pour les lever le matin, les conduire à l’école, faire leurs tartines ou leurs devoirs", confie celui qui co-gère l’école de tennis de Wavre. Durant les 10 premiers mois de l’année, il a choisi de consacrer le plus clair de son temps sur le circuit WTA. "Nous avons pris cette décision avec ma femme. Quand je repartais vers l’aéroport, je me souviens de ma petite Alice qui s’accrochait à mon cou car elle ne voulait pas me laisser partir encore."

Le 26 novembre, il a rejoint sa protégée russe à Barcelone où il a passé 4 semaines de stage pour la mettre dans les meilleures conditions. "Elle a notamment tapé la balle avec un jeune Belge, Théo Van de Weghe." Après un bref passage pour les fêtes en Belgique, il est reparti le 25 décembre à Brisbane pour de nouvelles aventures. Cette vie, il l’a choisie.

Aujourd’hui, il n’envisage pas de faire faux bond à celle qui l’a porté sur le devant de la scène : Daria Kasatkina. "Un coach n’est jamais sûr de son poste. Nous avons signé un nouveau contrat pour un an."

(...)