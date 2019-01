Tennis Osaka-Kvitova: bataille de reines Carole Bouchard

Naomi Osaka et Petra Kvitova ont décroché jeudi un rendez-vous pour une finale champagne, à l'Open d'Australie.



On voulait de l’enjeu, on en a ! Grâce à leurs victoires respectives face à Danielle Collins (7-6, 6-0) et Karolina Pliskova (6-4, 4-6, 6-4), Petra Kvitova et Naomi Osaka ont assuré une fin de tournoi de haute voltige. La gagnante de ce duel gagnera non seulement son premier Open d’Australie mais elle deviendra surtout la nouvelle n°1 mondiale.



(...)