La Japonaise, nouvelle n°1 mondiale, a effacé le traumatisme de l’US Open en remportant l’Open d’Australie.

Il n’y a plus le moindre doute : Naomi Osaka est bien la nouvelle grande dame du tennis mondial. Pas seulement parce qu’elle a remporté samedi son deuxième titre du Grand Chelem dans la foulée de celui de l’US Open aux dépens de Petra Kvitova (7-6(2), 5-7, 6-4), et pas seulement non plus parce qu’elle s’est assuré la place de n°1 mondiale du même coup.

(...)