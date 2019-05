C.G. et P.VGL

Au 3 e tour, le Belge pourrait se farcir Rafael Nadal. Il devra compter sur sa bonne étoile.

Le moins que l’on puisse dire est que le tirage est sévère… David Goffin connaît maintenant sa trajectoire dans ce tableau masculin des plus relevés et qui s’annonce également des plus excitants.

Avec un Nadal retrouvé, un Djokovic déterminé et de solides outsiders comme Thiem et Tsitsipas, cette édition s’annonce haute en couleurs. Sans oublier Federer, son retour à Paris depuis 2015, et qui n’entend pas y faire de la figuration.

Au milieu de ces stars, David Goffin est parvenu à s’offrir in extremis un statut de tête de série avec sa perf’contre Wawrinka à Rome, synonyme de 30e place à l’ATP lundi. Malgré ce matelas de confort (28e tête de série suite aux forfaits d’Anderson et d’Isner), (...)