Chacun se bat pour mettre la pression sur Nadal. "Nadal est le favori n° 1, sans aucun doute, puis derrière tous les autres", confiait Novak Djokovic après sa défaite à Rome.

Il faut remonter à 2005 pour trouver la trace d’un Roland-Garros indécis. Pour la première fois depuis 14 ans, Rafael Nadal n’est plus sur toutes les lèvres. Le vainqueur de 11 titres à la Porte d’Auteuil a montré que le poids des ans pesait dans l’intensité de sa frappe. Le gaucher de Manacor n’est plus l’ogre de l’ocre. Sa saison sur terre battue s’est résumée à une succession de déceptions jusqu’à l’étincelle romaine qui a ranimé la flamme. De Monte-Carlo à Madrid, il n’avait pas atteint la moindre finale.

Pire, avant Rome , son dernier titre remontait au mois d’août 2018. Il attendait donc avec impatience le retour de la terre battue. Il n’a disputé qu’une seule finale. Fognini, Thiem et Tsitsipas l’ont barré en demi-finale respectivement à Monte-Carlo, à Barcelone et à Madrid. Rafa ne s’inquiète pas encore de la situation. "C’est plus normal ce qui m’arrive maintenant que ce qui m’est arrivé ces 14 dernières années, confiait-il à Madrid. Je dois garder une attitude positive et rester en forme. J’ai fait quelques pas en avant, peut-être pas assez, mais la situation s’améliore. Nous n’allons pas en faire un drame ou trop réfléchir parce que les choses ne vont pas dans le bon sens. Il faut accepter qu’en sport, on gagne et parfois on perd."

(...)