Le môme va-t-il plomber la semaine de Rafael Nadal à Rome après lui avoir pourri celle de Madrid ? Voilà l’enjeu de la demi-finale qui opposera samedi Stefanos Tsitsipas au patron de l’ocre. Le Grec a en plus bénéficié d’une journée de repos ce vendredi suite au forfait de Roger Federer, mais l’avantage ne sera pas énorme tant Nadal a réussi à se sortir rapidement des trois matchs qu’il a dû jouer en deux jours. Cela donnera quand même à la nouvelle star du circuit la petite bouffée d’oxygène en plus qui n’est jamais de trop quand on défie Nadal sur terre battue.

(...)