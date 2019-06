Tennis Nadal encore un peu plus dans l’histoire ! Carole Bouchard

L’Espagnol a comme prévu remporté son 12e titre à Roland-Garros et son 18e en carrière. Rafael Nadal ne pouvait pas rater l’occasion. Et il ne l’a pas fait. Débarrassé par Dominic Thiem du seul joueur qu’il craint sur terre, du seul encore en activité qui l’ait jamais battu, l’Espagnol a conquis un 12e titre historique à Roland-Garros (6-3, 5-7, 6-1, 6-1). Il est donc devenu le premier joueur de l’histoire à remporter douze fois le même Majeur, avec une unité de plus que Margaret Court. Allongé sur le dos après la balle de match, les bras en croix, Nadal a enfin pu se laisser aller.(...)