Le n°1 mondial a élevé son jeu de manière extraordinaire en demi-finales, comme pour répondre à la démonstration de Nadal.

Iron Man a répondu à Superman. En 1h25 et trois petits sets (6-0, 6-2, 6-2), Novak Djokovic a étrillé Lucas Pouille comme Rafael Nadal avait décimé Stefanos Tsitsipas. Alors que le Serbe avait jusque-là traversé le tournoi sans forcément briller, il a livré une démonstration pour décrocher son billet vers sa septième finale à Melbourne. Il n’en a pas encore perdu une seule et visera le record de titres à l’Open d’Australie dimanche face à l’Espagnol. Pendant quinze jours, Djokovic et Nadal ont entendu parler de la Next Gen en boucle alors ils doivent bien rigoler les deux monstres du jeu en vue de ce dernier dimanche : on ne fait toujours pas mieux que l’ancienne garde.

(...)